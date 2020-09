8 Männer vergewaltigten minderjährige Touristinnen

Das Martyrium der jungen Urlauberinnen ereignete sich nach einer Hausparty in der 12.000-Einwohner-Stadt. Es ist unklar, ob sich die Vergewaltigung in der Location der Feier ereignete oder in der Nähe davon. Das genaue Alter der Mädchen wollte die Polizei laut „Daily Mail“ nicht preisgegeben. Die acht jungen Täter sollen gar nicht zur Party eingeladen worden sein, sondern seien dort einfach aufgetaucht, berichtete die britische Zeitung „The Sun“.