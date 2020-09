„Fleißiger“ Einbrecher endgültig hinter Gittern

Rückblick: In der Nacht zum 17. August brach ein zunächst unbekannter Täter in ein Sportgeschäft in der Zillertaler Gemeinde Uderns ein. Seine Beute: über 1000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen am Tatort konnte damals ein Spezialfährtenhund eine Spur wittern. Und diese führte letztlich zu einem tatverdächtigen Italiener (23), der in einem nahe gelegenen Hotel ausgeforscht wurde. Die Folge: Anzeige auf freiem Fuß!