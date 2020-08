„Kommissar Spürnase“ überführt Einbrecher in Tirol

„Eco“ entlarvte Verdächtigen

Bei den Ermittlungen am Tatort wurde schließlich ein Spezialfährtenhund eingesetzt. Und dieser hatte wahrlich den richtigen Riecher. „Eco“ - ein sechsjähriger belgischer Schäferhund - konnte am Tatort eine Spur wittern. Und diese führte letztlich zu einem tatverdächtigen Italiener, der in einem nahe gelegenen Hotel ausgeforscht wurde.