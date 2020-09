Rumänin verlor Kontrolle über Auto: vier Verletzte

Eine Rumänin (36) prallte am Dienstagabend beim Überholen auf der Tauernautobahn bei Flachau mit ihren Wagen gegen das Auto einer Flachgauerin (40). Das Fahrzeug der 36-Jährigen kam von der Fahrbahn ab, schlitterte über die angrenzende Böschung und kam in einer angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand.