380-KV-Gegner: „Lassen uns nicht einschüchtern“

„Man kommt sich extrem lächerlich vor, wenn die Polizei für ein privates Unternehmen die Arbeiten sichern muss“, ärgert sich Franz Köck von der IG Erdkabel. Eigentlich hatten die Gegner der 380-kV-Leitung für die ganze Woche eine Serie an Protesten geplant. Am Montag kam aber die Absage der Bezirkshauptmannschaft Hallein. Es sei davon auszugehen, dass die Aktivisten die genehmigten Arbeiten verhindern würden, hieß es in der sechsseitigen Stellungnahme der Behörde. „Gegen Teilnehmer an früheren Versammlungen zum selben Thema laufen aktuell Verwaltungsstrafverfahren sowie gerichtliche Verfahren wegen Besitzstörung“, heißt es außerdem im Schreiben. Zu den Störaktionen der Gegner stehen diese Woche gleich zwei Verhandlungstermine beim Bezirksgericht Hallein an (siehe Bericht unten).