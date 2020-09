„Wäre überrascht, wenn Trend massiv steigt“

„Krone“: Von Montag auf Dienstag gab es 520 Neuinfektionen - so viele wie zuletzt im April. Sind Sie besorgt?

Rudolf Anschober: Eine so hohe Zahl ist Anlass zur Sorge. Aber wir wissen schon mehr. Es gab in Wien gehäufte Zahlen, weil am Wochenende die Bearbeitung in den Laboren nicht so schnell gegangen ist. Das ist eine mögliche, nachvollziehbare Erklärung. Es würde mich überraschen, wenn es plötzlich einen massiv steigenden Trend gäbe, weil die Situation zuletzt sehr stabil war. Theoretisch kann das aber immer passieren.