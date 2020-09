Corona-Ampel ist online: Amtliche Website im Check

Am Handy muss man reinzoomen

Am besten nutzbar ist die Website am PC - schon allein, weil die einzelnen Bezirke auf der Österreich-Karte am großen Bildschirm auf den ersten Blick besser erkennbar sind als am Handy, aber auch wegen der Sortierfunktion. Grundsätzlich funktioniert die Website aber auch problemlos am Handy.