Wien: 340 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden

In Wien wurden in den letzten sieben Tagen im Schnitt 159 Personen pro Tag positiv auf SARS-CoV-2 getestet, in der Woche davor waren es noch durchschnittlich 127. Bei den Zahlen vom Dienstag handelt es sich unter anderem „um Nachmeldungen von Laboren sowie um einen abgearbeiteten Rückstau, der sich durch die sehr hohe Nachfrage an Tests sowie der sehr hohen Zahl an ermittelten Kontaktpersonen ergeben hat“, wie es in der gemeinsamen Aussendung von Landessanitätsdirektion und Krisenstab hieß.