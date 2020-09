„Besorgt“: Anschober lässt Zahlen analysieren

„Nur“ Rückstau und Nachmeldungen?

Von den 520 Neuinfektionen kamen 340 aus Wien, die jedoch laut dortigem Krisenstab zum Teil auf ältere Testergebnisse zurückzuführen sind bzw. auf einen abgearbeiteten Resultate-Rückstau. Diese wurden nun ergänzt. In den vergangenen beiden Tagen lagen die aus Wien vermeldeten Fälle am Sonntag bei 64 und bei 75 am Montag vergleichsweise niedrig - insgesamt steigen sie aber. In den vergangenen sieben Tagen wurden 159 Personen pro Tag positiv auf SARS-CoV-2 getestet, in der Woche davor waren es laut Wiener Krisenstab noch 127 im Schnitt gewesen.