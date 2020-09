Studie mit Corona-Impfstoff musste gestoppt werden

Sicherheit hat Vorrang

Die Sicherheit des Impfstoffes steht jedenfalls an erster Stelle, wie erst am Dienstag von allen Pharma- und Biotech-Unternehmen, die gerade mit der Entwicklung eines Impfstoffes betraut sind, betont wurde. Die Zulassung eines Impfstoffs werde erst beantragt, wenn Verträglichkeit und Wirksamkeit mit einer rigorosen klinischen Studie der Phase drei demonstriert worden seien. Dies gelte sowohl für eine reguläre Zulassung als auch für eine mögliche Notfallgenehmigung, hieß es. Auch die WHO sieht die Sicherheit des Impfstoffs als oberste Priorität, wie sie am Mittwoch mitteilten. „Nur weil wir über Geschwindigkeit sprechen ... heißt das nicht, dass wir anfangen, Kompromisse einzugehen oder Abkürzungen zu nehmen.“