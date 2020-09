Faßmann: „Lasst euch nicht durch die Maske stören“

Sollte die neue Corona-Ampel wegen gehäufter Covid-19-Infektionen die Farbe wechseln, können weitere Einschränkungen folgen. Jedoch kann sich der Bildungsminister auch Ausnahmen an den Schulen von der Ampelschaltung in einzelnen Bezirken vorstellen. Wenn es in einem Teil des Bezirks gar keine Fälle gebe, „darauf kann man eingehen“, sagte er in der „ZiB 2“ am Sonntag.