Sex-Täter als „harte Nuss“ für die Kriminalisten

Er sitzt derzeit in U-Haft. Eine Anklage ist auch ohne weitere Zeugen möglich. „Wir stehen erst noch am Anfang der Ermittlungen“, sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz: „Der Verdächtige hat angegeben, dass er im Bergschlösslpark in Linz eine Frau zu Boden geworfen und zu vergewaltigen versucht hat.“