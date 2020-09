Zwei Neuinfektionen bei Wiener UNO-Organisationen

Bei den in Wien angesiedelten Organisationen der UNO sind am Freitag zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle bekannt geworden. Es handle sich im einen Mitarbeiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO/IAEA) sowie um einen Dienstnehmer im Labor Seibersdorf, teilte das United Nations Information Service (UNIS) am Abend mit.