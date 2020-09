2:1! Stripfing eliminiert Cupfinalist Lustenau

Erst um 6 Uhr morgens kamen die Stripfinger gestern daheim an. Die Heimreise aus Lustenau- eine Strapaz, die sich gelohnt hat: Der Ostligaklub hatte den Vorjahresfinalisten mit 2:1 eliminiert, Kürsat Güclu erzielte gegen seinen Ex-Klub einen Treffer.

„Mit einem positiven Erlebnis reist es sich leichter“, verriet Trainer Hans Kleer, „davon können wir viel mitnehmen für die Meisterschaft.“ Die für Stripfing erst am Samstag gegen Marchfeld beginnt - der Cup war also ein „Kaltstart“. „Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die von den Einzelspielern her ganz gut ist, jetzt müssen wir ein Team bilden. Mich freut, dass wir so gut mithalten konnten mit einem g’standenen Zweitligisten.“

Der Ostliga-Start wird aber eine andere Charakteristik aufweisen: „Da werden wir andere Tugenden brauchen, müssen nicht nur defensiv stabil sein, sondern auch in der Offensive kreativ sein - das wird ein enges Spiel.“