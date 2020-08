Wahlkampf in Wien: Wer hat die Kasperl-Nase vorn?

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wird die Wahlkasperl-Trophäe in einem versteckten Safe in der Redaktion aufbewahrt – zugegeben, es ist ein einfacher Bürokasten, aber immerhin absperrbar. Schweren Herzens werden wir uns am 11. Oktober von dem Preis trennen müssen. Denn einer der Wiener Spitzenkandidaten erhält am Tag des Urnengangs von uns den Wahlkasperl überreicht – den Anti-Oscar für Fouls, unmögliche Wahlzuckerln, Pannen, peinliche Auftritte, Lügen, Untergriffe, fehlende Fairness usw.