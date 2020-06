Team Strache kredenzt Höbart Höhlenmensch-Torte

Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete und nunmehrige Generalsekretär des Team HC Strache ist in der Vergangenheit bereits mehrfach durch äußerst umstrittene Aussagen und Aktionen aufgefallen. So forderte er etwa eine „Schnupperhaft” für straffällige Jugendliche und hielt im August 2018 drei marokkanische Asylwerber in einem Supermarkt fest, die er fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigte. Für besonders große Aufregung sorgte er im Jahr 2014, als er in Traiskirchen untergebrachte Asylwerber auf Facebook als „Erd- und Höhlenmenschen” bezeichnete.