„Regierungsburkas“: Wahlkasperl für Dominik Nepp

Nepp will Virus aber nicht verharmlosen

Was ein Kleidungsstück, das als Symbol für die Unterdrückung von Frauen in islamischen Ländern gilt, mit einer Schutzmaßnahme in einer gefährlichen Pandemie gemeinsam hat, weiß wohl nur Nepp. Gleichzeitig versicherte der FPÖ-Landeschef, das Coronavirus nicht „verharmlosen“ zu wollen. Wie das zusammenpassen soll, wird wohl ein (blaues) Rätsel bleiben.