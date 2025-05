Kampfansage: „Wir wollen die Konkurrenz wegfegen“

Wenn am 13. September der Ring vor dem Rathaus für den Verkehr gesperrt wird, verwandelt sich das Herz Wiens in eine ungewöhnliche Bühne: 25 Teams aus sechs Kontinenten treten zur weltweit ersten Tram-WM an. Dabei messen sie sich in Disziplinen, die sowohl fahrerisches Geschick, Fingerspitzengefühl und jede Menge Erfahrung verlangen. Diese Stationen nennen sich unter anderem Zielbremsung, Geschwindigkeitsmessung mit verdecktem Tacho, Billard oder Bowling.