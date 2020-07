Ein Jahr Gratis-Öffis: Wahlkasperl für Hebein

Hebein: „Wir wollen die Wiener entlasten“

Was war geschehen? Am Mittwoch präsentierte Hebein Teile ihres Wahlprogrammes, und dazu gehörte auch diese Forderung zur Rettung des Klimas und des Planeten: „365 Tage gratis Öffis für alle Wienerinnen und Wiener: Wir wollen ein Jahr lang die Wiener/innen entlasten und ihnen die Öffis gratis zur Verfügung stellen“, so auch ihr Zitat auf Twitter.