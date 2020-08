EM brachte Wertschöpfung von 35 Millionen Euro

Die Eiskunstlauf-Europameisterschaften, die dieses Jahr vom 20. bis 26. Jänner in der Steiermarkhalle in Premstätten bei Graz stattgefunden haben, wurden einer Wertschöpfungsanalyse unterzogen. Das Ergebnis stellte alle Beteiligten sehr zufrieden. In einer Studie des Marktforschungsinstituts bmm wurde eine Gesamtwertschöpfungssumme von 35,53 Millionen Euro ermittelt.