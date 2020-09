Die Matten verfügen über ein Kühl-Gel, welches die Körperwärme des Tieres aufnimmt und diese einfach verdunsten lässt. Dadurch wird dem Tier sofortige Abkühlung verschafft. Breiten Sie die Matte am besten an einem Ort aus, an welchem sich Ihr Tier am meisten aufhält und am wohlsten fühlt. Die Matte kann natürlich auch ins Körberl oder Hundebett gelegt werden. Bereits nach wenigen Minuten werden Sie merken, dass sich ihr Hund deutlich besser fühlt.