Das „Kabooom“ bringt ganz Kaltenbach ins Wanken

Abtrünnige Mandatare

Doch dazu kam es nicht, auch weil Teile der eigenen Liste Gasteiger die Gefolgschaft verweigerten: Ohne die beiden abtrünnigen Mandatare hat er keine Mehrheit mehr. Kommenden Montag ist nun die nächste Sitzung anberaumt, die mit Spannung erwartet wird. Denn zahlreiche Firmen, die am Umbau beteiligt waren, warten auf ihr Geld. Die Rede ist von 1,5 Millionen Euro an offenen Rechnungen. Das erhöht den Druck in der Gemeindestube weiter.