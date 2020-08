1000 Heim-Quarantänen und 13 Einreiseverbote

Auch in Kärnten wurde schrf kobtrolliert. Am Grenzübergang Lavamünd wurden 1264 Kontrollen und 842 Gesundheitschecks durchgeführt, in Grablach sowie am Seebergsattel kam es zu 1173 Gesundheitskontrollen. Beim Karawankentunnel kam es zu 555 Anhaltungen, 1212 Gesundheitschecks und 36 Heimquarantänen. Am Loiblpass wurden bis 1930 Personen kontrolliert, 27 von ihnen mussten in Heimquarantäne.