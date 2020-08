51 Vorschläge für eine lebendigere Euregio

In Politikerreden kommt die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino häufig vor, ein Politgefüge mit echtem Gemeinschaftsgefühl gibt es nur im Ansatz. Beim Auftakt des 75. Forum Alpbach am Sonntag stand die Euregio-Zukunft im Mittelpunkt. 40 Experten formulierten 51 Vorschläge, die Bürger will man dabei einbinden.