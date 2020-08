Amazon steckt Corona-Gewinne in 3500 neue Jobs

Der Online-Versandhändler Amazon will mit seinen Gewinnen aus der Coronakrise in den USA weitere 3500 Arbeitsplätze schaffen. Der US-Konzern will dabei nach eigenen Angaben vom Dienstag Ingenieure, Informatiker und Verwaltungsangestellte rekrutieren. 2000 der neuen Jobs werden demnach in New York angesiedelt.