Nur die Austria ist jetzt noch makellos

Nach den vier Partien vom Freitag war klar: Der Sieger des Hits zwischen Saalfelden und der Austria würde die Liga anführen. Anfangs nahm das Team von Starcoach Christian Ziege beim Heimstart in die neue Spielzeit das Heft in die Hand. Und wurde eiskalt erwischt. Denn Bann zog am rechten Flügel davon, bediente innen Stürmer Hödl mustergültig - 0:1 (28.). Hödl war es auch, der seine Farben nach einer Stunde auf die Siegerstraße brachte (61.).