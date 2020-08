ÖFB erlaubt Rapid Wien II den Gang in die 2. Liga

Viele haben es schon vermutet - jetzt ist es fix: Rapid Wien II wird kommende Saison nicht mehr in der 3. Liga, sondern in der 2. Bundesliga an den Start gehen. Somit spielen in der Regionalliga Ost in der Saison 20/21 nur mehr 13 Klubs. „Wir lassen uns sicher nicht auf der Nase herumtanzen“, so Traiskirchens Obmann Werner Trost.