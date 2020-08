Hartberg verpflichtet Tijani (18) von Salzburg

„Wir freuen uns, ein außergewöhnliches Talent, wie Samson Tijani es ist, in Hartberg begrüßen zu dürfen“, sagte TSV-Sportdirektor Erich Korherr.„Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich glaube an das Team und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann noch besser zu werden“, so Tijani.