Corona-Leugner-Demo vorzeitig beendet

Unter dem Motto „Das Ende der Pandemie“ haben am Samstag in Berlin Demonstrationen gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung begonnen. Bereits am Vormittag setzten sich laut Berliner Polizei etwa 17.000 Menschen in der Nähe des Brandenburger Tors in Bewegung. Die Protestierenden hielten dabei keinen Sicherheitsabstand und trugen in den allermeisten Fällen auch keinen Mund-Nasen-Schutz. Laut dem Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, beteiligten sich auch einige Neonazi-Gruppierungen an der Demo. Nach einer Strafanzeige gegen die Veranstalter der Kundgebung beendete dieser vorzeitig den Marsch Richtung Brandenburger Tor.