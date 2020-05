Wieder Fernsehteam bei Demo in Berlin angegriffen

Erst am Samstag Kamerateam in Berlin angegriffen

Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, verurteilte den Angriff auf das ARD-Team und alle Journalisten, die ihre Arbeit machen. Erst am Samstag war ebenfalls in Berlin ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ angegriffen worden. Nach Dreharbeiten zum Demonstrationsgeschehen am 1. Mai wurde das ZDF-Team von etwa 20 Vermummten attackiert, sechs Mitarbeiter wurden dabei verletzt.