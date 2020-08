Trotz Corona: Kroatien lässt US-Touristen ins Land

Kroatien ist nicht nur bei den Österreichern eines der beliebtesten Ferienziele. In dem Land, das - die Inseln eingerechnet - rund 6000 Kilometer Adriaküste zu bieten hat, urlauben derzeit rund 700.000 Touristen aus aller Welt. Darunter befinden sich auch Tausende Menschen aus den USA, für die wegen der Corona-Pandemie eigentlich eine verschärfte Einreisebeschränkung in die EU gilt. Damit schert Kroatien im Alleingang aus der gemeinsamen Corona-Strategie der EU aus und sorgt für Unmut in Brüssel.