„Meine Eltern hatten Angst um ihr Leben!“

Eine heftige Unwetterfront traf am Freitag vor allem den Bezirk Deutschlandsberg schwer. Ein Ehepaar wurde von der Sturzflut völlig überrascht. In Panik flüchtete es aus dem Haus in Schwanberg und rief Sohn Manfred per Telefon zu Hilfe. Das ganze Ausmaß der Katastrophe kam am Samstag so richtig ans Tageslicht...