Kindeswohl durch Scheidung „infiziert“

Scheidung plötzlich real

44 Beratungen, was eine Steigerung um 63 Prozent bedeutet, wurden in besagtem Zeitraum zum Thema „Scheidung“ abgehalten. Die 147-Chefin schildert: „Viele Kinder sind schon besorgt, wenn das Wort nur in einem Streit fällt. Sie haben Angst, dass jetzt ihr Familiensystem zerstört wird.“ Leider zeigt die gestiegene Nachfrage bei „Rainbows“, der Hauptanlaufstelle für Scheidungskinder, dass die Sorge oftmals begründet war.