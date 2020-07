Smartphone als Unfallursache: Land sensibilisiert

Offensive richtet sich an alle Verkehrsteilnehmer

Die Offensive, um die Tiroler für das Thema zu sensibilisieren, richtet sich nicht nur an Autofahrer, sondern an alle Verkehrsteilnehmer. „Wir alle tragen Verantwortung sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen, wenn wir auf den Straßen, Geh- und Fahrradwegen unterwegs sind“, betont die grüne LHStv. Ingrid Felipe.