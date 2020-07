Hitze-Tipps für Menschen mit Demenz

Starker Bewegungsdrang verbunden mit Ruhelosigkeit ist ein typisches Phänomen der Erkrankung. An heißen Tagen sind Spaziergänge im Freien für Betroffene jedoch oft zu anstrengend, besonders im hohen Alter. „Fehlt aber tagsüber Aktivität, wachen Erkrankte nachts öfter auf und sind unruhig. Dadurch steigt die Sturzgefahr immens. Darum ist es wichtig, dem Drang nach Bewegung während des Tages nachzukommen“, erklärt DGKP Jasmin Jung, Demenzbeauftragte am Klinikum Schärding (OÖ). Bei hohen Temperaturen empfiehlt sie Menschen mit Demenz etwa Ausflüge in klimatisierte Einkaufszentren, sofern diese zu den Vorlieben passen. In ländlichen Gegenden bieten sich Spaziergänge in den frühen, kühlen Morgenstunden an. Auch Parks oder Wälder sind gute Ziele. Achtung: Sonnenhut, -brille und -creme sollten dabei ebenso wenig fehlen wie Wasser.