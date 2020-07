Neuer „Flight Simulator“ landet früher als gedacht

Wer alles will, legt 120 Euro hin

Microsoft hat drei verschiedene Editionen angekündigt: Um 70 Euro gibt’s die Standard-, um 90 die Deluxe- und um 120 Euro die Premium-Deluxe-Variante. Wer wirklich alle Flieger und Flughäfen will, muss zwangsläufig zur 120-Euro-Variante greifen: Während in der Standardversion „nur“ 20 detaillierte Flieger und 30 detaillierte Flughäfen enthalten sind, sind es in der Premium-Deluxe-Version 30 Flugzeuge und 40 Airports.