Sprung in zwei völlig unterschiedliche Welten

Während Badegäste am anderen Ufer in Bikini und Badehose ins kühle Nass springen, erledigt Melanie Meilinger das in voller Montur. Ausgerüstet mit Helm, Neoprenanzug, Stöcken, Schuhen und Skiern stürzt sich die Mühlbacherin pro Training 25 bis 30 Mal von der Wasserskischanze in Föderlach nahe Villach. „Ich trainiere für den Winter“, grinst die 29-Jährige. Meilinger, einst Alpinrennläuferin, ist begeisterte Buckelpistenfahrerin.