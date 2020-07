Dreijähriger Bub wurde erfolgreich wiederbelebt

Ein dreijähriger Bub konnte am Freitag im Freibad St. Marienkirchen bei Schärding in Oberösterreich erfolgreich wiederbelebt werden. Der kleine Yakup war in einem unbeobachteten Moment ins Schwimmbecken gefallen. Eine aufmerksame Innviertlerin sah den Kleinen im Wasser treiben. Sie fischte ihn heraus und begann gemeinsam mit dem Bademeister mit der Reanimation.