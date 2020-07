Tödlicher Badetag vor Wettersturz zu Fereinstart

Mehr als zehn Grad Abkühlung

Am Super-Sonnen-Freitag mit Höchsttemperaturen weit über 30 Grad ging’s an den Seen und in den Bädern Oberösterreichs noch hoch her und leider wurde noch ein weiterer Badeunfall gemeldet, der zum Glück aber gut ausgegangen ist. Und am Wochenende zu Ferienbeginn schaut’s laut der Zentralanstalt für Meteorologie mit dem Badevergnügen ob der Enns ohnehin schlecht aus. Ein Wettersturz in der Nacht sollte uns heute Regen und mehr als zehn Grad Abkühlung gebracht haben. Morgen Sonntag und in der ersten Ferienwochenhälfte sollte es sonniger werden.