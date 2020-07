Von Kopfzahlen und Zentimeterabstand

Seit Wochen lassen sich in Vorarlberg die an Corona erkrankten Menschen an zwei Händen abzählen - doch das kann sich durchaus wieder ändern. Roland Gozzi will zwar keine sogenannte „zweite Welle“ prognostizieren, gibt aber mit einem Blick nach Oberösterreich (derzeit rund 260 akut Erkrankte und über 1300 Menschen in Quarantäne) zu bedenken, dass die Sache noch nicht ausgestanden sei.