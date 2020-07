Tödliche Hackordnung in der Mädchen-Schule

Wenn es um die Hierarchie in einer Gruppe von Hühnern geht, wird bis aufs Blut gekämpft: Diese Hackordnung kennt man auch unter Menschen nur zu gut, etwa in der Mädchen-Schule St. Helen, die Schauplatz der Produktion „#nakedscarlett“ ist, mit der das TaO! in Graz in die Post-Corona-Ära startet.