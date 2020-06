Markus Schirmers Arsonore bringt Stars und Talente

Meisterhafte Werke

Unter dem Motto „Lebenslinien“ bringt er eine Vielzahl von selten gehörten Stücken (zum Entstehungszeitpunkt oft noch nicht) bekannter Komponisten. „Meisterhaftes auf dem Weg zur Meisterschaft“ lautet daher der Untertitel des internationalen Musikfestes der Überraschungen. Und davon bietet Schirmer heuer besonders viele. So sind nicht nur die „Stammgäste“ Sharon Kam, Benjamin Schmid und Christoph Hinterhuber mit von der Partie, sondern zahlreiche junge Talente (nicht wenige von der Grazer Kunstuniversität). Ein besonderer Coup ist dem Intendanten mit dem Engagement von Uschi Glas gelungen, die am Finalabend in der Oper Texte von Christine Nöstlinger und Karl Valentin lesen wird.