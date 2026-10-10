„Eine Strecke, auf der man schnell reagieren muss“

Indonesien ist eine der Rennstrecken, auf denen ich noch etwas zu beweisen habe. Seit Mandalika in den Rennkalender aufgenommen wurde, hatte ich immer das Tempo, um konkurrenzfähig zu sein, aber es ist mir noch nie gelungen, das Rennen am Sonntag zu beenden. Vier Teilnahmen, nur 11 Punkte, und jedes Mal kam mir etwas dazwischen. Deshalb ist das Ziel in diesem Jahr ganz einfach: endlich das Ergebnis zu erzielen, von dem wir wissen, dass wir es dort erreichen können.