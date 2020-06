Acht fixierte Premieren im Grazer Schauspielhaus

Corona hat auch das Schauspielhaus kalt erwischt. Bei einer Auslastung von 92 Prozent wurde plötzlich alles finster. „Also haben wir uns Gedanken gemacht, was Theater in so einer Situation ist und kann“. Vieles davon hat in den neuen Spielplan Eingang gefunden, der 2020/21 acht Premieren im Haus eins bringt.