USA wollen Huawei aus Brasiliens 5G-Netz drängen

Chapman warnte in Brasilien öffentlich davor, dass der Einsatz des chinesischen Unternehmens ausländische Geschäftspartner abschrecken könnte, in dem südamerikanischen Land zu investieren. „Wir warnen einfach unsere Freunde und Verbündeten in Brasilien, dass wir diese Bedenken haben, die von vielen Ländern rund um die Welt geteilt werden, dass eine solche Technologie nicht der richtige Weg ist“, sagte er.