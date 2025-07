„Austria Salzburg? Im Vorstand sitzen lauter Fans“

Die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison geht bei Austria Salzburg heute in die dritte Woche. Ruhig verlief der Start aber nicht. Sportdirektor Roland Kirchler sorgt für frischen Wind und hat den Aufstiegskader (Stürmer Joey Zottl dockt in Vöcklamarkt an) zuletzt bereits ordentlich aussortiert. Der Tiroler hat zudem klar die Kaderplanung der Violetten kritisiert. Die von ihm gesetzten Schritte sind im Verein aber nicht überall gut angekommen und haben speziell innerhalb des Teams für Unruhe gesorgt. Weshalb auch der Spielerrat um Kapitän René Zia getagt hat.