Hamas und Israel ohne Ergebnis, Trump drängt

Trump: „Könnten es diese Woche schaffen“

US-Präsident Donald Trump hofft jedenfalls auf einen Gaza-Deal noch in dieser Woche. „Ich glaube, wir stehen kurz vor einer Einigung zu Gaza. Wir könnten es diese Woche schaffen“, erklärte der Republikaner vor Journalisten am Sonntag (Ortszeit). Er trifft am Montag um 18.30 Uhr (Ortszeit) auf Netanyahu, wie das Weiße Haus bestätigte. Geplant sind eine Begrüßung und anschließendes Abendessen. Es ist bereits das dritte Treffen zwischen den beiden engen Verbündeten in sechs Monaten.