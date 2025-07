Osbourne: Verlobung bei Black-Sabbath-Abschied

Doch Wilson lacht nur über den Kommentar seines Schwiegervaters in spe und fährt mit seiner Liebeserklärung fort: „Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Also, vor deiner Familie und all unseren Freunden, Kelly, willst du mich heiraten?“ Während seines Antrags zieht er zudem einen Verlobungsring aus seiner Tasche und geht vor der überraschten Kelly Osbourne auf die Knie.