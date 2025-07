Formel 1: Die Jugend war nicht lange am Werk

Jack Doohan schlich im Paddock in Silverstone herum, plauderte auch abseits der TV-Kameras, draußen gleich bei den Mistkübeln. Ein Sinnbild. Nach nur sechs Rennen hatte ihn Flavio Briatore „weggeworfen“ und Franco Colapinto das Alpine-Cockpit gegeben, mittlerweile dürfte der italienische Zampano das bereuen: Der Argentinier war in keinem seiner sechs Rennen besser als auf Platz 13, warf in der Silverstone-Quali das Auto weg und wurde Letzter. Dass sein Getriebe gestern schon in der Aufwärmrunde streikte, war Pech. Trotzdem verdichten sich die Gerüchte, dass Mercedes-Ersatz Valtteri Bottas übernehmen soll. Immerhin bekommt Alpine bald auch Motoren der „Silberpfeile“.