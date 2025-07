Keine Chance: Biker stirbt auf Truppenübungsplatz

Warum der 51-jährige Mann aus dem Bezirk Zwettl mit seinem Motorrad auf die linke Fahrbahn der Durchfahrtsstraße L 75 am Truppenübungsplatz Allentsteig gekommen ist, weiß man nicht. Jedenfalls fuhr der Biker am Samstag gegen 15.30 Uhr in Richtung Allentsteig, als er in der Nähe von Großpoppen in den entgegenkommenden Land Rover einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Gmünd krachte. Im Wagen der Frau befanden sich noch zwei Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren.